31 марта 2026 в 14:45

«Разнесем ВСУ»: в Госдуме резко высказались о помощи стран Балтии Украине

Депутат Журавлев: помогая ВСУ, страны Балтии становятся участниками конфликта

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Оказывая военную помощь Вооруженным силам Украины, страны Балтии становятся полноценными участниками конфликта, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев. Таким образом, по его словам, места запуска украинских дронов становятся законными целями для российских войск.

[Помогая ВСУ], страны Балтии становятся полноценными участниками конфликта, и Россия имеет полное право атаковать по крайней мере те места, откуда производятся запуски украинских дронов. Кроме того, законными целями российских войск должны стать операторы БПЛА в Литве, Латвии и Эстонии и все участки доставки беспилотников в эти страны — аэродромы, железнодорожные станции, пограничные пункты. Конфликт на Ближнем Востоке прекрасно показал, насколько болезненными для США могут быть удары по их военным базам в регионе. Так и для Украины весьма неожиданным станет, если мы разнесем, скажем, расположения ВСУ в странах Балтии. Нужно бороться не со следствием, а с причиной — ликвидируя саму возможность вражеских БПЛА работать по нашей территории, — высказался Журавлев.

Ранее сообщалось, что с 25 марта жители северных районов Эстонии — Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа — ежедневно получают СМС-сообщения о беспилотной угрозе. Это связано с пролетом украинских боевых дронов над их территориями. Страны Балтии официально разрешили ВСУ использовать их воздушное пространство.

