31 марта 2026 в 13:44

Жителям Эстонии стали рассылать предупреждения о беспилотниках ВСУ

Жители северных районов Эстонии — Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа — с 25 марта ежедневно получают СМС-предупреждения о беспилотной опасности из-за пролета над их территориями украинских боевых дронов, сообщает Telegram-канал Mash. Страны Прибалтики ранее официально разрешили ВСУ использовать свое воздушное пространство.

По информации источника, за последние девять дней зафиксировано минимум 266 БПЛА, следовавших вдоль границ Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в сторону Ленинградской области. Только за минувшие сутки — 38 аппаратов. Все они направлялись к портам Усть-Луга и Приморск.

Ранее в Эстонии произошел взрыв военного беспилотника, который, по предварительным данным, принадлежал Вооруженным силам Украины. По информации источника, инцидент случился в непосредственной близости от жилых домов в волости Кастре уезда Тартумаа.

До этого сообщалось, что жители Эстонии паникуют из-за регулярных пролетов украинских дронов над городами. Так, например, жители Нарвы делились кадрами беспилотников и писали, что «пора собирать манатки».

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

