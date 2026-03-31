Чиновницу из Алушты отправили в колонию за взятки Экс-начальницу земельного департамента Алушты посадили на 5,5 года

Бывшую начальницу управления имущественных и земельных отношений администрации Алушты отправили в колонию на 5,5 года, пишет СК по Крыму. Ее признали виновной в должностных преступлениях и взятке.

Следствие установило, что еще в 2018 году дома в поселке Партенит и селе Малый Маяк признали аварийными и опасными для жизни. Чиновница знала об этом, как и о наличии свободного жилья для переселения, но не предприняла никаких мер. Позже, в июне 2021 года, ее ведомство заключило договор аренды муниципальной недвижимости с директором частной компании. Однако арендатор, несмотря на условия, деньги не платил. Ущерб городу превысил 2 млн рублей.

В итоге суд признал чиновницу виновной и вынес приговор о лишении свободы с лишением права занимать должности в государственных органах. Она также не имеет права работать в органах местного самоуправления на постах с административно-хозяйственными полномочиями сроком на пять лет.

