Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 14:50

Чиновницу из Алушты отправили в колонию за взятки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывшую начальницу управления имущественных и земельных отношений администрации Алушты отправили в колонию на 5,5 года, пишет СК по Крыму. Ее признали виновной в должностных преступлениях и взятке.

Следствие установило, что еще в 2018 году дома в поселке Партенит и селе Малый Маяк признали аварийными и опасными для жизни. Чиновница знала об этом, как и о наличии свободного жилья для переселения, но не предприняла никаких мер. Позже, в июне 2021 года, ее ведомство заключило договор аренды муниципальной недвижимости с директором частной компании. Однако арендатор, несмотря на условия, деньги не платил. Ущерб городу превысил 2 млн рублей.

В итоге суд признал чиновницу виновной и вынес приговор о лишении свободы с лишением права занимать должности в государственных органах. Она также не имеет права работать в органах местного самоуправления на постах с административно-хозяйственными полномочиями сроком на пять лет.

Ранее у жителя Иркутской области конфисковали автомобиль за получение взятки в особо крупном размере, сообщает Angarsky. Машину изъяли в пользу государства.

коррупция
взятки
Крым
Алушта
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшая структура «Яндекса» построит ИИ-центр у границы с Россией
Два спасателя пострадали при тушении пожара в Нижнекамске
Путин объяснил, как поднять планку качества сервиса для пассажиров
Беспилотные фуры выйдут на главные трассы России
Число погибших при взрыве в Нижнекамске выросло до шести
Экс-боксер раскрыл, почему трилогия Бивол — Бетербиев может не состояться
Стали известны новые детали о борьбе с пожаром в Нижнекамске
Гордон раскрыла свое отношение к Собчак
США подготовили запасные планы для открытия Ормузского пролива
Российские компании обеспечили взрыв популярности стейблкоина A7A5
Путин оценил эффективность беспилотного транспорта
В московском аэропорту бросили 11-летнего кота
Суд вынес приговор лидеру ОПГ Косте Большому
HR-эксперт раскрыла, в каких сферах экономики ожидаются массовые сокращения
Еврокомиссия попросила страны ЕС экономить топливо
В Госдуме назвали три достойных современных фильма об СВО
Мэр Нижнекамска сообщил о повреждении жилья в городе
Спаситель девочки в Махачкале рассказал, как семья отнеслась к его поступку
Калининградская область заключила соглашения с Росатомом и «Сбером»
Новые взрывы прогремели на горящем заводе в Нижнекамске
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
Общество

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.