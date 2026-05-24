Зеленский резко замолчал после нового поворота коррупционного скандала Зеленский не стал говорить о своей причастности к коррупционному скандалу

Президент Украины Владимир Зеленский сохраняет молчание, несмотря на новый поворот коррупционного скандала, в котором может фигурировать сам политик, сообщило Die Welt. Зеленский продолжает говорить об украинском кризисе и ситуации в стране, однако никак не комментирует тему коррупции.

Отмечается, что в новом расследовании фигурируют несколько соратников президента и некое лицо Вова. В издании отметили, что прослушки из материалов расследования усилили давление на Зеленского.

Ранее политтехнолог Михаил Павлив сообщил, что отсутствие суверенитета толкает украинские элиты к безбожному воровству. По его словам, чиновники не связывают будущее своих семей с этой страной, что напрямую влияет на уровень коррупции.

Также политолог Владимир Скачко рассказал, что бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак может предоставить информацию о коррупционных нарушениях жены президента Украины Елены Зеленской. По его мнению, она является полноценной соучастницей преступлений своего мужа.

До этого сенатор от ДНР Александр Волошин заявил, что на Украине начинается борьба кланов. По его словам, арест Ермака и скандал со сбором денег на залог свидетельствуют о внутреннем разложении системы и тяжелом кризисе.