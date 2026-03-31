Трамп заявил, что готов закончить войну с Ираном WSJ: Трамп заявил о готовности завершить военную операцию против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности завершить операцию против Ирана, передает Wall Street Journal. Он подчеркнул, что закрытие Ормузского пролива не станет препятствием для принятия решения.

Отмечается, что решение президента может повлиять на стратегию США в регионе. Администрация продолжает анализировать возможные последствия дальнейших действий.

Ранее аналитики выразили мнение, что Трамп может развивать дальнейшие события на Ближнем Востоке по четырем различным сценариям, но ни один из них не является хорошим для Белого дома. Первый подразумевает переговоры, второй — вывод войск США. Третий сценарий предполагает продолжение боевых действий, а четвертый — удары по иранским электростанциям.

До этого стало известно, что отсутствие понятных и достижимых целей боевых действий против Ирана — одна из ключевых причин недовольства в армии США. Источники, близкие к ситуации, рассказали, что военнослужащие не хотят быть политическими пешками. В связи с этим солдаты начали отказываться от участия в войне «по соображениям совести».

Трамп между тем заявил, что США больше не нуждаются в помощи стран НАТО из-за их отказа в разблокировке Ормузского пролива. Также в свой черный список американский президент поместил Японию, Австралию и Южную Корею.