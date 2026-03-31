Житель Анапы планировал совершить теракт за деньги ФСБ пресекла совершение теракта на подстанции в Анапе

В Краснодарском крае предотвратили теракт на трансформаторной подстанции, которая обеспечивает электроэнергией военные объекты, санатории и частные дома Анапы, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемого заключили под стражу.

Как сообщили в региональном управлении ФСБ, житель Анапы, будучи сторонником проукраинской террористической организации, в январе 2026 года через Telegram установил контакт с украинским куратором. Вскоре он получил задание, согласно которому должен был поджечь подстанцию и получить за это вознаграждение.

Указанная подстанция питает электроэнергией военные объекты, курортно-санитарные учреждения и частные домовладения Анапы, ее повреждение могло нанести значительный ущерб с длительным сроком восстановления, — сообщили в ведомстве.

Ранее в Белгородской области сотрудники ФСБ поймали 34-летнего гражданина, который шпионил в пользу Украины. Мужчина был завербован украинской военной разведкой через мессенджер и за деньги собирал данные о ситуации в приграничных районах.