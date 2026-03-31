31 марта 2026 в 14:40

Полицейские задержали пьяного мужчину за ночную прогулку с бензопилой

В Петербурге задержали мужчину, который бегал с бензопилой и пытался ее завести

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге полиция задержала 50-летнего жителя Псковской области, который бегал с бензопилой по ночному городу и пытался завести ее, пишет Neva.today со ссылкой на МВД России. По данным правоохранителей, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел в Пушкинском сквере в Центральном районе. Задержанного доставили в отдел полиции, где он не смог объяснить свое поведение. В настоящий момент решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.

До этого в Сочи пьяный мужчина верхом на коне заехал прямо в помещение продуктового магазина на Красной Поляне. Внутри торгового зала животное задело стенд с продуктами, испугалось и упало рядом с кассой. Сотрудники и покупатели были шокированы неожиданным визитом. Лошадь в ходе инцидента не пострадала.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшая структура «Яндекса» построит ИИ-центр у границы с Россией
Два спасателя пострадали при тушении пожара в Нижнекамске
Путин объяснил, как поднять планку качества сервиса для пассажиров
Беспилотные фуры выйдут на главные трассы России
Число погибших при взрыве в Нижнекамске выросло до шести
Экс-боксер раскрыл, почему трилогия Бивол — Бетербиев может не состояться
Стали известны новые детали о борьбе с пожаром в Нижнекамске
Гордон раскрыла свое отношение к Собчак
США подготовили запасные планы для открытия Ормузского пролива
Российские компании обеспечили взрыв популярности стейблкоина A7A5
Путин оценил эффективность беспилотного транспорта
В московском аэропорту бросили 11-летнего кота
Суд вынес приговор лидеру ОПГ Косте Большому
HR-эксперт раскрыла, в каких сферах экономики ожидаются массовые сокращения
Еврокомиссия попросила страны ЕС экономить топливо
В Госдуме назвали три достойных современных фильма об СВО
Мэр Нижнекамска сообщил о повреждении жилья в городе
Спаситель девочки в Махачкале рассказал, как семья отнеслась к его поступку
Калининградская область заключила соглашения с Росатомом и «Сбером»
Новые взрывы прогремели на горящем заводе в Нижнекамске
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
Общество

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

