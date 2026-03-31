Полицейские задержали пьяного мужчину за ночную прогулку с бензопилой В Петербурге задержали мужчину, который бегал с бензопилой и пытался ее завести

В Санкт-Петербурге полиция задержала 50-летнего жителя Псковской области, который бегал с бензопилой по ночному городу и пытался завести ее, пишет Neva.today со ссылкой на МВД России. По данным правоохранителей, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел в Пушкинском сквере в Центральном районе. Задержанного доставили в отдел полиции, где он не смог объяснить свое поведение. В настоящий момент решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.

До этого в Сочи пьяный мужчина верхом на коне заехал прямо в помещение продуктового магазина на Красной Поляне. Внутри торгового зала животное задело стенд с продуктами, испугалось и упало рядом с кассой. Сотрудники и покупатели были шокированы неожиданным визитом. Лошадь в ходе инцидента не пострадала.