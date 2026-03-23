В Сочи пьяный всадник заехал в продуктовый магазин на коне

Мужчина верхом на коне заехал прямо в помещение сочинского продуктового магазина на Красной Поляне, сообщил Telegram-канал «ЧП Сочи». Наездник, по словам очевидцев, пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Внутри торгового зала животное задело стенд с продуктами, испугалось и упало рядом с кассой. Мужчина попытался поднять скакуна, но лошадь отбрыкивалась и задела еще больше полок с товаром. Персоналу магазина пришлось освобождать проходы и вызывать помощь, чтобы вывести коня из помещения.

Сотрудники и покупатели были шокированы неожиданным визитом, однако, по предварительным данным, лошадь в ходе инцидента не пострадала. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и оценивается ущерб, нанесенный торговой точке.

