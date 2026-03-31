31 марта 2026 в 14:23

Стало известно, как раскол в рядах властей Ирана сказывается на войне с США

Политолог Светов: КСИР настаивает на продолжении войны ради выживания

Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Представители Корпуса стражей исламской революции настаивают на продолжении конфликта с США ради сохранения собственных жизней, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, подобные стремления противоречат целям прозападных лидеров страны.

Раскол во власти Ирана существовал и прежде. У них есть условные группировки, которые называли прозападными, и те, кого называют каноническими радикалами. Это Корпус стражей исламской революции и все другие структуры, которые там существуют. Сейчас среди тех иранских политиков, кто убит, как можно судить, довольно много руководителей КСИР. У этого крыла правительства есть личный мотив продолжения конфликта из-за того, что они прекрасно понимают: изменение власти в стране может привести к их физическому истреблению. Так в Иране всегда было. Правление менялось, и тех, кто относился к предыдущему, под корень вырубали, — высказался Светов.

Он подчеркнул, что президент Ирана Масуд Пезешкиан и его окружение готовы к началу переговоров с США. По мнению политолога, именно это обстоятельство стало одной из ключевых причин разногласий в иранском руководстве. В этом, как отметил Светов, проявляется определенная уязвимость страны.

Ранее появилась информация, что в Тегеране усилился раскол среди иранской элиты из-за напряженных переговоров с Вашингтоном. Экономический кризис и военная угроза обостряют противоречия между политическими силами.

Максим Кирсанов
Александрина Гуловская
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
