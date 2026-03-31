31 марта 2026 в 15:40

Спаситель девочки в Махачкале рассказал, как семья отнеслась к его поступку

Житель Махачкалы Абдурахман Абдурахманов заявил NEWS.ru, что семья похвалила его за спасение шестилетней девочки во время наводнения в городе. По словам мужчины, у него трое сыновей, один из них в настоящее время проходит службу в Вооруженных силах России.

В семье похвалили за то, что человека в беде не оставил. Три сына у меня. Самый младший в армии сейчас, — сказал Абдурахманов.

Он добавил, что не занимается профессиональным спортом. Вытащить ребенка из мощнейшего потока воды ему помогла физическая подготовка «от природы», признался мужчина.

Ранее в Сети завирусился ролик, на котором женщина с девочкой переходят дорогу, но ребенка уносит мощный поток воды. После этого мужчина бросается в воду и вытаскивает девочку. Спаситель заявил журналистам, что девочка могла захлебнуться. Он отметил, что, когда достал ее из воды, она плакала от испуга. Промокшую мать с дочерью отвели в кафе, где дали им горячие напитки и сухую одежду. Также сотрудники заведения вызвали на место скорую помощь.

За свой поступок мужчина получит премию имени режиссера Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Размер премии составляет 1 млн рублей.

Дагестан
дети
наводнения
спасения
Максим Ширяев
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
