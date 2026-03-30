Симоньян рассказала, кому вручит девятую премию имени Кеосаяна

Житель Махачкалы Абдурахман Абдурахманов, спасший девочку во время наводнения, получит премию имени режиссера Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. Ребенка едва не унесло потоком воды, когда она пыталась перейти дорогу, подтопленную в результате мощного ливня 28 марта.

Девятую премию имени Тиграна мы отдаем Абдурахману Абдурахманову, спасшему девочку, которую чуть не унесло водой в Махачкале, — написала Симоньян.

Размер премии составляет 1 млн рублей. Выбирает получателей лично Симоньян. Премия была учреждена после истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от мужчины с ножом.

Ранее сообщалось, что паводковая обстановка в Дагестане начала стабилизироваться, за последние сутки от воды освободились сотни жилых построек и участков дорог. Положительная динамика позволила профильным комиссиям приступить к оценке нанесенного ущерба в пострадавших районах.