Паводковая ситуация в Дагестане стабилизировалась МЧС: более 500 жилых домов в Дагестане освободились от подтоплений

Паводковая обстановка в Дагестане начала стабилизироваться, за последние сутки от воды освободились сотни жилых построек и участков дорог, рассказали газете «Коммерсант» в МЧС. Положительная динамика позволила профильным комиссиям приступить к оценке нанесенного ущерба в пострадавших районах.

От воды освободились 544 жилых дома, 698 приусадебных участков и 120 участков автомобильных дорог, — добавили в МЧС.

Несмотря на улучшение ситуации, подтопленными остаются еще 235 домов и 550 приусадебных участков, а в пунктах временного размещения по-прежнему находятся 118 человек, включая 34 ребенка. Сотрудники экстренных служб продолжают круглосуточный мониторинг водных объектов и оказывают адресную помощь населению в зоне бедствия.

Наводнение в Дагестане произошло после сильных ливней. В МЧС сообщили об эвакуации более трех тысяч человек, среди которых свыше тысячи детей. Подтопленными остаются 760 жилых домов и 950 приусадебных участков.

Ранее прохожий в Махачкале спас ребенка, которого уносило дождевым потоком на проспекте Акушинского. Малыш вместе с бабушкой упал в воду при переходе дороги, течение начало стремительно уносить ребенка, и случайный свидетель бросился на помощь.