Калининградская область заключила соглашения с Росатомом и «Сбером»

Правительство Калининградской области заключило несколько соглашений с ключевыми отечественными корпорациями. Среди них Госкорпорация «Росатом», ГК «Ренова», АФК «Система» и «Сбер». Партнерство нацелено на реализацию инфраструктурных мероприятий и проектов по благоустройству территорий региона. Соглашения были подписаны 30 марта в ходе заседания оргкомитета, посвященного подготовке и реализации мероприятий к 80-летию образования Калининградской области. Документы подписали губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, вице-президент ПАО Сбербанк Вячеслав Цыбульников, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, председатель Совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг и основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков. Мероприятие прошло на площадке Национального центра «Россия» в Москве.

Одним из направлений сотрудничества станет содействие в создании важной инфраструктуры в регионе, реставрация объектов капитального строительства и ремонта, благоустройство территорий города в рамках подготовки и проведения празднования 80-летия образования Калининградской области.

Важнейшим направлением подготовки празднования 80-летия Калининградской области является инфраструктурный блок. Он предполагает реализацию более 500 проектов — инфраструктурных и проектов по благоустройству. Все это делается для того, чтобы создать комфортную среду для горожан и задать долгосрочное развитие территории. Реализация такой программы возможна только при консолидации усилий — федерального центра, региона, муниципалитетов, партнеров и, конечно же, самих жителей. В программу инфраструктурных преобразований вошли строительство социальных объектов, реконструкция коммунальной инфраструктуры, капитальный ремонт дорог, возведение пляжеудерживающих и берегоукрепляющих сооружений, обновление городского транспорта. Общий объем финансирования инфраструктурных проектов составляет не менее 30 миллиардов рублей ежегодно, в том числе порядка 7 млрд. рублей — на благоустройство территорий в муниципальных образованиях, — отметил Беспрозванных.

Лихачев подчеркнул, что Калининградская область тесно связана с атомной отраслью. По словам гендира Росатома, в регионе будет реализован уникальный проект.

Калининградская область тесно связана с атомной отраслью. Во взаимодействии с регионом и его жителями мы реализуем уникальный для страны проект технологического лидерства в сфере электромобильности. Неман, где расположена гигафабрика Росатома, уже несколько лет входит в число «атомных» городов. Мы стремимся превратить территории нашего присутствия в пространства с современной инфраструктурой, высокооплачиваемыми рабочими местами и широкими возможностями для развития детей. Предстоящий юбилей Калининградской области для нас — это возможность объединить усилия Росатома и всех уровней региональной власти для комплексных преобразований, которые делают жизнь каждого человека лучше и комфортнее, — отметил Лихачев.

Евтушенков тем временем указал на особое место Калининградской области в работе АФК «Система». Он выразил надежду, что вклад компании сделает жизнь региона комфортнее.

Калининградская область занимает особое место в географии присутствия целого ряда компаний из портфеля АФК «Система». Мы высоко ценим потенциал Калининградской области и считаем ее одним из важнейших регионов нашей страны. Сотрудничество с местными властями позволяет нам активно участвовать в ее социально-экономическом развитии. Подписание соглашения — это очередной шаг на пути к реализации совместных проектов. Я уверен, что наш вклад как партнера предстоящего празднования 80-летия Калининградской области позволит сделать жизнь региона еще более комфортной и качественной, — пояснил Евтушенков.

Цыбульников уточнил, что Сбербанк окажет свой вклад в создание более комфортной среды для жителей региона.

Подготовка к 80-летию Калининградской области — это наш общий с правительством региона и партнерами вклад в создание еще более комфортной среды для жителей и гостей. Используя собственные технологии, ресурсы и экспертизу, мы не только продолжаем сотрудничество по финансовым вопросам, стратегическим и инфраструктурным инициативам, но и развиваем другие значимые для людей направления, в том числе здравоохранение, образование, культуру. Так, одним из проектов к юбилею области станет наша совместная с филиалом Третьяковской галереи в Калининграде выставка живописи, скульптуры и графики «Великие учителя». Она открывается 9 апреля и посвящается выдающимся русским мастерам XX века, воспитавшим поколение художников, которые заложили основы изобразительного искусства самого западного региона России, — поделился Цыбульников.

Таким образом, стороны объединяют усилия по привлечению инвестиций в экономику Калининградской области для обеспечения социально-экономического развития предприятий. Совместная работа также будет направлена на укрепление эффективного кадрового потенциала и создание новых рабочих мест на территории региона.