По делу сети «бумажного НДС» прошли обыски по более чем 20 адресам

По делу мошеннической сети «бумажного НДС» на 1,2 трлн рублей прошли обыски по более чем 20 адресам, заявили два источника РБК, знакомые с расследованием. По их данным, сейчас правоохранители устанавливают степень осведомленности руководителей и бенефициаров компаний, которые пользовались «площадкой».

Источники добавили, что будет рассматриваться вопрос о выездных проверках. В частности, такое произойдет, если клиенты не докажут реальность своих сделок и проигнорируют требования налоговиков, то

Тогда материалы будут передаваться в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел, — заключил источник РБК.

Речь идет о масштабной мошеннической схеме с участием 4,8 тыс. фирм почти 40 тыс. компаний, которую недавно вскрыли правоохранители. «Бумажный» НДС — это особая схема ухода от налога, когда компания подставляет в цепочку взаимоотношений фиктивные сделки с фирмами-однодневками.

Ранее сотрудники полиции вскрыли деятельность преступной группировки, поставлявшей контрафактную металлопродукцию на предприятия оборонно-промышленного комплекса, о чем рассказала представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, злоумышленники действовали через компании в трех регионах страны. В общей сложности задержаны пять человек.