17 апреля 2026 в 09:30

По делу сети «бумажного НДС» прошли обыски по более чем 20 адресам

По делу бумажного НДС на 1,2 трлн рублей прошли обыски по более чем 20 адресам

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
По делу мошеннической сети «бумажного НДС» на 1,2 трлн рублей прошли обыски по более чем 20 адресам, заявили два источника РБК, знакомые с расследованием. По их данным, сейчас правоохранители устанавливают степень осведомленности руководителей и бенефициаров компаний, которые пользовались «площадкой».

Источники добавили, что будет рассматриваться вопрос о выездных проверках. В частности, такое произойдет, если клиенты не докажут реальность своих сделок и проигнорируют требования налоговиков, то

Тогда материалы будут передаваться в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел, — заключил источник РБК.

Речь идет о масштабной мошеннической схеме с участием 4,8 тыс. фирм почти 40 тыс. компаний, которую недавно вскрыли правоохранители. «Бумажный» НДС — это особая схема ухода от налога, когда компания подставляет в цепочку взаимоотношений фиктивные сделки с фирмами-однодневками.

Ранее сотрудники полиции вскрыли деятельность преступной группировки, поставлявшей контрафактную металлопродукцию на предприятия оборонно-промышленного комплекса, о чем рассказала представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, злоумышленники действовали через компании в трех регионах страны. В общей сложности задержаны пять человек.

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

