«Скептическое отношение»: в ГД ответили на идею Дерипаски о шестидневке Депутат Нилов: шестидневка со сменами по 12 часов — не лучшая идея Дерипаски

Бизнесмен Олег Дерипаска имеет право высказывать свои предложения, однако введение в России шестидневной рабочей недели со сменами по 12 часов — не лучшая идея, заявил NEWS.ru глава комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что скептически относится к этой инициативе.

Я с уважением отношусь к бизнесмену Дерипаске, он имеет право высказывать свои предложения, которые нужно обсуждать. Считаю, что подобное должно быть обсуждено трехсторонней комиссии с участием профсоюзов, работодателей. Но у меня скептическое к этому отношение, — сказал Нилов.

Он подчеркнул, что в настоящее время в Трудовом кодексе прописаны нормы труда и отдыха, их закрепили на законодательном уровне для сохранения здоровья работников. По его мнению, к вопросам увеличения нагрузки надо относиться очень внимательно и скрупулезно. В частности депутат призвал оценить идею Дерипаски «через призму здоровья, демографии, профзаболеваний, выгораний».

Кроме того, Нилов заявил, что является сторонником прямо противоположного подхода к труду, а именно четырех- или даже трехдневной рабочей недели с гибким графиком. Однако он подчеркнул, что любые радикальные идеи должны внедряться постепенно и естественно, чтобы «не наломать дров».

Ранее Дерипаска озвучил идею ввести в России шестидневную рабочую неделю и 12-часовой рабочий день. Миллиардер заявил, что в 2026 году весь мир вступил в эпоху кризиса, вызванного тяжелой трансформацией, которую необходимо пройти как можно быстрее. Для этого он предложил россиянам перейти на новый график.