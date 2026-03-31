31 марта 2026 в 15:21

«Скептическое отношение»: в ГД ответили на идею Дерипаски о шестидневке

Депутат Нилов: шестидневка со сменами по 12 часов — не лучшая идея Дерипаски

Бизнесмен Олег Дерипаска имеет право высказывать свои предложения, однако введение в России шестидневной рабочей недели со сменами по 12 часов — не лучшая идея, заявил NEWS.ru глава комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что скептически относится к этой инициативе.

Я с уважением отношусь к бизнесмену Дерипаске, он имеет право высказывать свои предложения, которые нужно обсуждать. Считаю, что подобное должно быть обсуждено трехсторонней комиссии с участием профсоюзов, работодателей. Но у меня скептическое к этому отношение, — сказал Нилов.

Он подчеркнул, что в настоящее время в Трудовом кодексе прописаны нормы труда и отдыха, их закрепили на законодательном уровне для сохранения здоровья работников. По его мнению, к вопросам увеличения нагрузки надо относиться очень внимательно и скрупулезно. В частности депутат призвал оценить идею Дерипаски «через призму здоровья, демографии, профзаболеваний, выгораний».

Кроме того, Нилов заявил, что является сторонником прямо противоположного подхода к труду, а именно четырех- или даже трехдневной рабочей недели с гибким графиком. Однако он подчеркнул, что любые радикальные идеи должны внедряться постепенно и естественно, чтобы «не наломать дров».

Ранее Дерипаска озвучил идею ввести в России шестидневную рабочую неделю и 12-часовой рабочий день. Миллиардер заявил, что в 2026 году весь мир вступил в эпоху кризиса, вызванного тяжелой трансформацией, которую необходимо пройти как можно быстрее. Для этого он предложил россиянам перейти на новый график.

Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спутник заснял грузовик с иранским ураном у секретного тоннеля
«Себе дороже»: депутат об ударе ВСУ по зданию правительства в Белгороде
Бывшая структура «Яндекса» построит ИИ-центр у границы с Россией
Два спасателя пострадали при тушении пожара в Нижнекамске
Путин объяснил, как поднять планку качества сервиса для пассажиров
Беспилотные фуры выйдут на главные трассы России
Число погибших при взрыве в Нижнекамске выросло до шести
Экс-боксер раскрыл, почему трилогия Бивол — Бетербиев может не состояться
Стали известны новые детали о борьбе с пожаром в Нижнекамске
Гордон раскрыла свое отношение к Собчак
США подготовили запасные планы для открытия Ормузского пролива
Российские компании обеспечили взрыв популярности стейблкоина A7A5
Путин оценил эффективность беспилотного транспорта
В московском аэропорту бросили 11-летнего кота
Суд вынес приговор лидеру ОПГ Косте Большому
HR-эксперт раскрыла, в каких сферах экономики ожидаются массовые сокращения
Еврокомиссия попросила страны ЕС экономить топливо
В Госдуме назвали три достойных современных фильма об СВО
Мэр Нижнекамска сообщил о повреждении жилья в городе
Спаситель девочки в Махачкале рассказал, как семья отнеслась к его поступку
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
Общество

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

