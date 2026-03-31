Спасший девочку житель Махачкалы рассказал, как потратит премию от Симоньян

Спасший шестилетнюю девочку во время наводнения в Махачкале сотрудник кафе Абдурахман Абдурахманов пока не знает, как распорядится премией имени Тиграна Кеосаяна. В беседе с NEWS.ru мужчина рассказал, что о поощрении от главного редактора RT Маргариты Симоньян он узнал накануне.

Мне вчера сообщили. Если честно, нет [еще не придумал, как распорядиться средствами], — пояснил Абдурахманов.

Он также отметил, что в районе, где произошел инцидент, стабилизировалась обстановка с водой. По словам Абдурахмана Абдурахманова, в городе все еще идет легкий дождь, но сильного наводнения уже нет. Мужчина добавил, что кафе не пострадало от наводнения.

Ранее в Сети завирусился ролик, на котором женщина с девочкой переходят дорогу, но ребенка уносит мощный поток воды. После этого мужчина бросается в воду и вытаскивает девочку. Спаситель заявил журналистам, что девочка могла захлебнуться. Он отметил, что, когда достал ее из воды, она плакала от испуга. Промокшую мать с дочерью отвели в кафе, где дали им горячие напитки и сухую одежду. Также сотрудники заведения вызвали на место скорую помощь.

За свой поступок мужчина получит премию имени режиссера Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Размер премии составляет 1 млн рублей.