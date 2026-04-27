Названы три страны с наибольшими военными расходами в 2025 году SIPRI: США, КНР и РФ потратили на оборону в 2025 году половину от общего объема

Три страны — США, Китай и Россия — обеспечили более половины мировых военных расходов в 2025 году, свидетельствует отчет Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). В совокупности они потратили $1,48 трлн (145,04 трлн рублей), что составляет 51% от общемирового объема.

Общий показатель военных расходов достиг $2,88 трлн (282,24 трлн рублей), что стало 11-м подряд годом роста. Доля оборонных затрат в мировом ВВП составила 2,5% — самый высокий показатель с 2009 года.

Расходы США сократились на 7,5% (до $954 млрд, 93,492 трлн рублей) из-за отсутствия новых пакетов помощи Украине. При этом Вашингтон наращивает ядерный и обычный потенциал для сдерживания Китая.

Данные по Китаю и России в отчете не детализируются. Однако их суммарный вклад вместе с США превысил половину глобальных трат.

Ранее в докладе SIPRI указывалось, что поставки вооружений Украине в 2025 году заметно снизились по сравнению с предыдущими двумя годами конфликта. Главной причиной этого стало сокращение военной помощи со стороны США.