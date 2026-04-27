Солдаты ВСУ обвинили командира батальона 425-го полка беспилотных систем ВСУ Валерия Поварова в коррупции при распределении выплат военнослужащим, сообщили РИА Новости в силовых структурах. По словам источника, офицера также заподозрили в фиктивных закупках дорогостоящих беспилотников.

Командир 425-го полка беспилотных систем ВСУ Валерий Поваров обвиняется украинскими националистами из штурмовых подразделений в построении коррупционной системы, основанной на незаконных выплатах личному составу, а также фиктивной закупке дорогостоящих БПЛА, — указал собеседник.

Согласно отчетной документации, личный состав подразделения якобы выполняет боевые задачи на территории Сумской области, где происходят потери БПЛА. Однако фактически операторы дронов проживают в престижных районах Киева и Одессы, а сами беспилотники, как утверждается, существуют только на бумаге и не закупаются в реальности.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, министр обороны Украины Михаил Федоров не смог организовать закупку наземных беспилотников, крайне необходимых армии. Из 8 тыс. требуемых для фронта единиц поставлено лишь 500.