Названа ошибка при ремонте, которая может привести к травмам

Кривой пол может стать причиной ушибов или переломов даже у взрослых и здоровых людей, заявил NEWS.ru эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов. По его словам, данная проблема наблюдается в том числе и в постройках премиум-сегмента.

Выравнивание полов — это инженерная необходимость, которая напрямую влияет на безопасность, долговечность покрытия и бюджет семьи. Первая и самая очевидная причина — это безопасность передвижения по квартире. Согласно данным центров травматологии, падения из-за неровных полов и ступенек занимают устойчивое место. В новостройках российских городов даже в домах бизнес-класса инспекторы нередко фиксируют перепады высот между плитами перекрытия 4–10 мм. Для взрослого человека это может стать причиной подвернутой лодыжки, а для пожилого родственника или маленького ребенка — привести к тяжелому падению с ушибом головы или переломом, — предупредил Орехов.

