Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 08:48

«Вика» начнет защищать небо РФ от дронов без помех для гражданского сигнала

Ростех разработал комплекс «Вика» для подавления навигации беспилотников ВСУ

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Госкорпорация «Ростех» разработала комплекс подавления навигации беспилотников под названием «Вика». Как рассказали в пресс-службе компании, новинка способна работать только при обнаружении дрона, чтобы не мешать помехами гражданской инфраструктуре.

Комплекс <...> обрывает каналы связи таких систем, как GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou, и тем самым обеспечивает защиту объектов и территорий от атак БПЛА, — объяснили специалисты.

«Вика» может работать как в ручном режиме по внешнему целеуказанию, так и в автоматическом за счет встроенного обнаружителя радиоканалов беспилотников.

Ранее Ростех перед международной выставкой оборонной промышленности DSA 2026 в Малайзии сообщил о готовности концерна «Уралвагонзавод» и «Рособоронэкспорта» предложить гибкие варианты сотрудничества по танку Т-90МС. Речь идет о поэтапной сборке машин и полном сервисном сопровождении техники.

До этого холдинг «Росэл», входящий в состав Ростеха, представил чип-фильтры «Подорожник», предназначенные для защиты электронной аппаратуры, включая беспилотные летательные аппараты. Они блокируют работу средств подавления противника.

Россия
Ростех
беспилотники
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Азов» начал вербовку дипломированных химиков для работы в зоне конфликта
В Германии захотели предъявить жесткий ультиматум Фон дер Ляйен
В Госдуме предложили способ снижения инфляции
Экс-судья объяснил массовую драку хоккеистов «Локомотива» и «Авангарда»
Овчинский: в Перово готовят площадку для новостройки по реновации
Мирошник высмеял сделанное под столом селфи посла Украины в США
В Москве установлен новый рекорд по высоте снежного покрова в апреле
Турэксперт рассказала, куда выгодно отправиться на майские праздники
Известная музыкальная группа лишилась банковских счетов из-за налогов
В ЕС намекнули на повторение ЧП с Трампом в отношении Зеленского
Два человека стали жертвами аварии на заснеженной трассе в Подмосковье
Сотрудник ЗАЭС погиб при ударе дрона ВСУ по станции
Стрельба на ужине Трампа обнажила одну проблему
В России появится новый вид казначейского кредита
В Госдуме придумали новое применение цифровым рублям
Опрос показал, сколько россиян скрывают использование ИИ на работе
Шесть человек пострадали при опрокидывании автомобиля под Саратовом
Диверсанты хотели подорвать нефтяное предприятие в Коми по указке Киева
В Монголии произошло новое землетрясение
Подготовка к концерту Шакиры в Рио-де-Жанейро обернулась страшной трагедией
Дальше
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.