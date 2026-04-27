«Вика» начнет защищать небо РФ от дронов без помех для гражданского сигнала

Госкорпорация «Ростех» разработала комплекс подавления навигации беспилотников под названием «Вика». Как рассказали в пресс-службе компании, новинка способна работать только при обнаружении дрона, чтобы не мешать помехами гражданской инфраструктуре.

Комплекс <...> обрывает каналы связи таких систем, как GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou, и тем самым обеспечивает защиту объектов и территорий от атак БПЛА, — объяснили специалисты.

«Вика» может работать как в ручном режиме по внешнему целеуказанию, так и в автоматическом за счет встроенного обнаружителя радиоканалов беспилотников.

Ранее Ростех перед международной выставкой оборонной промышленности DSA 2026 в Малайзии сообщил о готовности концерна «Уралвагонзавод» и «Рособоронэкспорта» предложить гибкие варианты сотрудничества по танку Т-90МС. Речь идет о поэтапной сборке машин и полном сервисном сопровождении техники.

До этого холдинг «Росэл», входящий в состав Ростеха, представил чип-фильтры «Подорожник», предназначенные для защиты электронной аппаратуры, включая беспилотные летательные аппараты. Они блокируют работу средств подавления противника.