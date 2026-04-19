Российские представители готовы сделать Малайзии предложение по Т-90МС УВЗ и «Рособоронэкспорт» предложат Малайзии схемы сотрудничества по танку Т-90МС

Госкорпорация «Ростех» в преддверии международной выставки оборонной промышленности DSA 2026 в Малайзии заявила о готовности концерна «Уралвагонзавод» и «Рособоронэкспорта» предложить гибкие схемы сотрудничества по танку Т-90МС. Речь идет о поэтапной сборке и полном сервисном сопровождении боевых машин, пишет ТАСС.

В Ростехе подчеркнули, что вопросы локализации производства и передачи технологий рассматриваются с каждым партнером индивидуально. Россия имеет успешный опыт организации лицензионного производства в Индии и других странах, поэтому при проявлении интереса со стороны Малайзии будут предложены адаптированные схемы сотрудничества.

При проявлении интереса со стороны Малайзии «Рособоронэкспорт» и концерн «Уралвагонзавод» готовы предложить гибкие схемы сотрудничества, включая поэтапную сборку и полное сервисное сопровождение боевых машин Т-90МС, — сказали в госкорпорации.

Ранее в пресс-службе Ростеха указали, что Вооруженные силы России получили партию модернизированных бронированных ремонтно-эвакуационных машин. Данную технику выпустил «Уралвагонзавод». Уточняется, что БРЭМ-80 были улучшены на основе опыта применения в зоне проведения специальной военной операции.