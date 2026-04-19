19 апреля 2026 в 01:38

Российские представители готовы сделать Малайзии предложение по Т-90МС

УВЗ и «Рособоронэкспорт» предложат Малайзии схемы сотрудничества по танку Т-90МС

Т-90МС Фото: Shutterstock/FOTODOM
Госкорпорация «Ростех» в преддверии международной выставки оборонной промышленности DSA 2026 в Малайзии заявила о готовности концерна «Уралвагонзавод» и «Рособоронэкспорта» предложить гибкие схемы сотрудничества по танку Т-90МС. Речь идет о поэтапной сборке и полном сервисном сопровождении боевых машин, пишет ТАСС.

В Ростехе подчеркнули, что вопросы локализации производства и передачи технологий рассматриваются с каждым партнером индивидуально. Россия имеет успешный опыт организации лицензионного производства в Индии и других странах, поэтому при проявлении интереса со стороны Малайзии будут предложены адаптированные схемы сотрудничества.

При проявлении интереса со стороны Малайзии «Рособоронэкспорт» и концерн «Уралвагонзавод» готовы предложить гибкие схемы сотрудничества, включая поэтапную сборку и полное сервисное сопровождение боевых машин Т-90МС, — сказали в госкорпорации.

Ранее в пресс-службе Ростеха указали, что Вооруженные силы России получили партию модернизированных бронированных ремонтно-эвакуационных машин. Данную технику выпустил «Уралвагонзавод». Уточняется, что БРЭМ-80 были улучшены на основе опыта применения в зоне проведения специальной военной операции.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп раскрыл, как объяснял папе римскому необходимость бомбить Иран
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
ВС РФ уничтожили 20 БПЛА ВСУ за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр предупредил Нетаньяху об аресте в Венгрии
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

