Запад решил «задушить» работающие с Россией турецкие банки

Запад усилил давление на турецкие банки, работающие с российскими операциями, кредитные организации предупреждают о вероятных последствиях, сообщил РИА Новости источник в одном из государственных банков Турции. Он уточнил, что речь идет как о контроле и проверках транзакций, так и о неформальных сигналах, из-за которых компании вынуждены действовать более осмотрительно при взаимодействии с клиентами из России.

Мы фиксируем усиление давления со стороны западных финансовых регуляторов и партнеров, которые требуют более строгого контроля за транзакциями, связанными с Россией, и предупреждают о рисках вторичных санкций, — заявил источник.

Ранее сообщалось, что с трудностями при доступе к мобильному приложению крупнейшего частного турецкого банка İş Bankası столкнулись российские пользователи. В некоторых случаях ограничения удается снять, однако в других ситуациях ожидание затягивается на несколько дней.

До этого стало известно, что документы по делу о вероятном обходе антииранских санкций передали крупнейшие международные банки. Турецкое подразделение крупнейшего кувейтского банка Kuwait Finance House — Kuveyt Turk — могло задействовать подставные компании и корреспондентские счета в зарубежных банках для проведения долларовых операций.