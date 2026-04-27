27 апреля 2026 в 08:53

«Снежное прощание с апрелем»: фото погодного «сюрприза» в Москве

Снегопад в Москве Снегопад в Москве Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Новая волна похолодания пришла в Москву и область перед майскими праздниками. Регион засыпало снегом, порывы ветра достигают 20 м/с. Ожидается, что осадки сохранятся до вечера 28 апреля.

Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности. В МЧС в связи с непогодой призвали жителей оставлять машины в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Так, некоторые деревья из-за снегопада уже повалились на припаркованные авто. Отмечается, что в столице возможны локальные корректировки в расписании трамваев.

На фоне снегопада интервалы движения поездов временно увеличивали на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Причиной стало упавшее на пути дерево. В частности, не было движения на участке между станциями «Партизанская» и «Щелковская». Примерно через 25 минут движение на третьей линии городской подземки было восстановлено, поезда постепенно вводятся в график.

Кроме того, в пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что график некоторых поездов Павелецкого направления и Савеловского направления ж/д сбился из-за непогоды. Там отметили, что ночью велась очистка железнодорожной инфраструктуры от снега с привлечением дополнительных сил.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 27 апреля столбики уличных термометров покажут +1…+3 градуса, по области — от 0 до +4 градусов. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 728 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. Синоптик добавил, что улучшение погоды ожидается лишь в среду, 29 апреля. Он отметил, что в тот же день сойдет образовавшийся временный снежный покров.

Самые яркие кадры апрельского снегопада в Москве — в фотогалерее NEWS.ru.

Снегопад в Москве
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Азов» начал вербовку дипломированных химиков для работы в зоне конфликта
В Германии захотели предъявить жесткий ультиматум Фон дер Ляйен
В Госдуме предложили способ снижения инфляции
Экс-судья объяснил массовую драку хоккеистов «Локомотива» и «Авангарда»
Овчинский: в Перово готовят площадку для новостройки по реновации
Мирошник высмеял сделанное под столом селфи посла Украины в США
В Москве установлен новый рекорд по высоте снежного покрова в апреле
Турэксперт рассказала, куда выгодно отправиться на майские праздники
Известная музыкальная группа лишилась банковских счетов из-за налогов
В ЕС намекнули на повторение ЧП с Трампом в отношении Зеленского
Два человека стали жертвами аварии на заснеженной трассе в Подмосковье
Сотрудник ЗАЭС погиб при ударе дрона ВСУ по станции
Стрельба на ужине Трампа вскрыла неожиданную «проблему статуса»
В России появится новый вид казначейского кредита
В Госдуме придумали новое применение цифровым рублям
Опрос показал, сколько россиян скрывают использование ИИ на работе
Шесть человек пострадали при опрокидывании автомобиля под Саратовом
Диверсанты хотели подорвать нефтяное предприятие в Коми по указке Киева
В Монголии произошло новое землетрясение
Подготовка к концерту Шакиры в Рио-де-Жанейро обернулась страшной трагедией
Дальше
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

