«Снежное прощание с апрелем»: фото погодного «сюрприза» в Москве

Новая волна похолодания пришла в Москву и область перед майскими праздниками. Регион засыпало снегом, порывы ветра достигают 20 м/с. Ожидается, что осадки сохранятся до вечера 28 апреля.

Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности. В МЧС в связи с непогодой призвали жителей оставлять машины в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Так, некоторые деревья из-за снегопада уже повалились на припаркованные авто. Отмечается, что в столице возможны локальные корректировки в расписании трамваев.

На фоне снегопада интервалы движения поездов временно увеличивали на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Причиной стало упавшее на пути дерево. В частности, не было движения на участке между станциями «Партизанская» и «Щелковская». Примерно через 25 минут движение на третьей линии городской подземки было восстановлено, поезда постепенно вводятся в график.

Кроме того, в пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что график некоторых поездов Павелецкого направления и Савеловского направления ж/д сбился из-за непогоды. Там отметили, что ночью велась очистка железнодорожной инфраструктуры от снега с привлечением дополнительных сил.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 27 апреля столбики уличных термометров покажут +1…+3 градуса, по области — от 0 до +4 градусов. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 728 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. Синоптик добавил, что улучшение погоды ожидается лишь в среду, 29 апреля. Он отметил, что в тот же день сойдет образовавшийся временный снежный покров.

