27 апреля 2026 в 07:05

Россиянам ответили, нужно ли маркировать окна для защиты от попадания птиц

Эксперт по ЖКХ Бондарь: маркировать окна для защиты от попадания птиц не нужно

Россияне не обязаны устанавливать специальные наклейки на окна для защиты птиц от столкновений со стеклом, заявил NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. При этом, по его словам, рекомендуется использовать москитные сетки для смягчения возможного удара.

Сейчас в российских законах нет пункта, который обязывал бы владельца жилья клеить на стекла заметные для птиц наклейки. Требования Жилищного кодекса касаются поддержания порядка в помещении и соблюдения прав соседей, но вопрос безопасности пернатых там не упоминается. Поэтому, на мой взгляд, разницы в подходе для обитателей частных коттеджей и жильцов высотных зданий не существует, правила для всех едины, — сказал Бондарь.

Он подчеркнул, что особые нормы по предотвращению столкновений с птицами действуют только в аэропортах и прилегающих зонах. По словам Бондаря, обслуживание больших витражей в многоквартирных домах входит в обязанности управляющей компании, согласно статье 162 Жилищного кодекса РФ. При этом эксперт отметил, что эта работа не предполагает нанесения защитных маркировок.

Вероятно, защита птиц от столкновения с вашим окном чаще всего лежит в плоскости бытовой логики, а не юридического принуждения. На мой взгляд, можно выполнить монтаж москитной сетки. Помимо барьера от насекомых, она смягчает удар при случайном контакте. Размещение полупрозрачных картинок либо плотной декоративной пленки с уличной стороны позволяет разбить визуальную иллюзию свободного пролета, — резюмировал Бондарь.

Ранее член Союза юристов-блогеров Юлия Павлова заявила, что водителю, сбившему голубя, может грозить штраф. По ее словам, наезд на птицу считается дорожно-транспортным происшествием, поэтому покидать место инцидента нельзя.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
