Россиян предупредили о штрафе за наезд на голубя

Сбившему голубя водителю может грозить штраф, сообщила в беседе с РИА Новости член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России Юлия Павлова. Наезд на птицу рассматривается как ДТП, поэтому покидать место происшествия нельзя.

Голубь относится к охотничьим ресурсам, и такса за его уничтожение составляет 600 рублей, — отметила Павлова.

По ее словам, на наезд на стаю распространяется то же правило. Каждое животное считается объектом причинения вреда, поэтому сумма может увеличиться. Кроме того, наезд на голубя является ДТП, и покидать место происшествия запрещено. За это может грозить арест или лишение прав.

