22 апреля 2026 в 09:50

Россиян предупредили о штрафе за наезд на голубя

Водителю за наезд на голубя может грозить штраф

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Сбившему голубя водителю может грозить штраф, сообщила в беседе с РИА Новости член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России Юлия Павлова. Наезд на птицу рассматривается как ДТП, поэтому покидать место происшествия нельзя.

Голубь относится к охотничьим ресурсам, и такса за его уничтожение составляет 600 рублей, — отметила Павлова.

По ее словам, на наезд на стаю распространяется то же правило. Каждое животное считается объектом причинения вреда, поэтому сумма может увеличиться. Кроме того, наезд на голубя является ДТП, и покидать место происшествия запрещено. За это может грозить арест или лишение прав.

Ранее эксперт по ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь предупредил, что за использование старой газовой плиты предусмотрен штраф на сумму от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Он уточнил, что при повторном нарушении размер взыскания могут увеличить до 25 тыс. рублей. Бондарь добавил, что, помимо штрафа, специалисты могут перекрыть газ на период, пока собственник не обновит плиту. При этом важно понимать: локальный ремонт плиты, например замена крана, не решит проблему, если вся конструкция устарела, заключил эксперт.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

