Стало известно, где начался пожар на заводе в Нижнекамске

Пожар на «Нижнекамскнефтехиме» начался на установке, перекачивающей реагенты, сообщили ТАСС оперативные службы. По их информации, произошел взрыв и факельное горение. К тушению привлекли спасателей из Башкирии и Удмуртии.

Ранее стало известно, что количество пострадавших при взрыве на заводе в Нижнекамске увеличилось до 41 человека. Также известно о трех погибших. В настоящее время на месте проводится локализация пожара. Городская прокуратура организовала проверку по факту инцидента.

Около семи человек числятся пропавшими без вести. Спасательные службы продолжают поисковые работы. В медицинское учреждение доставили еще одного пострадавшего в тяжелом состоянии. Общее число пациентов, находящихся в реанимации, возросло до четырех.

