31 марта 2026 в 15:36

Стало известно, где начался пожар на заводе в Нижнекамске

Пожар на заводе в Нижнекамске начался на установке, перекачивающей реагенты

Пожар на «Нижнекамскнефтехиме» начался на установке, перекачивающей реагенты, сообщили ТАСС оперативные службы. По их информации, произошел взрыв и факельное горение. К тушению привлекли спасателей из Башкирии и Удмуртии.

Ранее стало известно, что количество пострадавших при взрыве на заводе в Нижнекамске увеличилось до 41 человека. Также известно о трех погибших. В настоящее время на месте проводится локализация пожара. Городская прокуратура организовала проверку по факту инцидента.

Около семи человек числятся пропавшими без вести. Спасательные службы продолжают поисковые работы. В медицинское учреждение доставили еще одного пострадавшего в тяжелом состоянии. Общее число пациентов, находящихся в реанимации, возросло до четырех.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в Смоленске прогремела серия взрывов, жители отмечали громкие звуки и вспышки в небе. Как пишет канал, системы ПВО начали работать по украинским беспилотникам для отражения атаки. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Общество

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

