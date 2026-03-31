Машина оказалась в реке на юге Москвы

Автомобиль упал в воду в Даниловском районе на юге Москвы, сообщил источник РЕН ТВ. Как пишет канал, это произошло по адресу Проектируемый проезд 4062, дом 8. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее перевозивший пассажиров автобус рухнул в реку Падма в Бангладеш. Транспортное средство упало с паромного терминала в районе деревни Даулатдия. По информации источников, погибли 18 человек. Спасатели вытащили на берег тела погибших, среди них также были дети. Предполагается, что всего в автобусе находилось до 40 человек.

До этого москвич наехал на ребенка во дворе дома на улице Булатниковской. По информации авторов, жертвой наезда стал восьмилетний мальчик. Ребенка госпитализировали, обстоятельства произошедшего уточняются. Столичная прокуратура обещала заняться расследованием инцидента.

Также на трассе А-108 сняли на видео смертельное ДТП с участием мужчины, который подозревается в нападении на бывшую девушку. На записи видно, как автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик.