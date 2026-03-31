Москвичка не пережила поход к косметологу Женщина из Москвы скончалась во время косметологической процедуры

Женщина умерла во время косметологической процедуры в центре Москвы, сообщает РЕН ТВ. Как пишет источник, 58-летняя пациентка пришла на прием в салон на Новослободской улице. После введения анестезии ее состояние резко ухудшилось.

Прибывшие медики не смогли спасти пациентку. По предварительным данным, причиной смерти стал анафилактический шок.

Ранее жительница Крыма, которую доставили из Таиланда в Москву в коматозном состоянии, скончалась в столице. Она отдыхала вместе с сестрой в Паттайе, где у нее воспалился зуб мудрости и его удаляли по страховке. Уже на следующее утро после процедуры ей стало плохо, и в клинике женщина впала в кому.

До этого суд в Иркутске суд обязал одну из частных клиник выплатить 16 млн рублей семье Серафимы Бочаровой, которая скончалась в возрасте 33 лет после пластической операции. Изначально женщина обратилась туда, чтобы исправить небольшую пупочную грыжу — последствие двух родов. Во время операции женщине резко стало плохо. По словам ее мужа, врачи сообщили, что у женщины произошло поражение головного мозга, а шансов на восстановление практически нет.