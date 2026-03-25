Семье погибшей после пластической операции матери выплатят 16 млн рублей

В Иркутске суд обязал одну из частных клиник выплатить 16 млн рублей семье Серафимы Бочаровой, которая скончалась в возрасте 33 лет после пластической операции, пишет «КП-Иркутск» со ссылкой на ее супруга. Изначально женщина обратилась туда, чтобы исправить небольшую пупочную грыжу — последствие двух родов.

Во время операции женщине резко стало плохо. По словам ее мужа, врачи сообщили ему, что у нее произошло поражение головного мозга, а шансов на восстановление практически нет. Из клиники пациентку в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию Иркутской областной больницы.

Там Бочарова впала в кому. Спустя 10 дней женщина умерла из-за аноксического повреждения головного мозга. Ее супруг обратился к адвокату, в генеральную прокуратуру и написал обращения главе СК России Александру Бастрыкину. По факту смерти женщины возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». Свердловский районный суд решил взыскать с клиники по 5 млн рублей в пользу каждой из двух дочерей погибшей, 4 млн рублей — ее супругу и 2 млн рублей — ее матери.

Ранее две жительницы Москвы пострадали после пластических операций в Китае, соблазнившись рекламными обещаниями клиники превратить обычных девушек в «кукол». 34-летняя Алла вместе с подругой Леной заплатили по $5 тыс. (384 тыс. рублей) за вмешательство, которое прошло с минимумом анализов и под общим наркозом, но обернулось серьезными осложнениями.