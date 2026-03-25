25 марта 2026 в 10:21

Семье погибшей после пластической операции матери выплатят 16 млн рублей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Иркутске суд обязал одну из частных клиник выплатить 16 млн рублей семье Серафимы Бочаровой, которая скончалась в возрасте 33 лет после пластической операции, пишет «КП-Иркутск» со ссылкой на ее супруга. Изначально женщина обратилась туда, чтобы исправить небольшую пупочную грыжу — последствие двух родов.

Во время операции женщине резко стало плохо. По словам ее мужа, врачи сообщили ему, что у нее произошло поражение головного мозга, а шансов на восстановление практически нет. Из клиники пациентку в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию Иркутской областной больницы.

Там Бочарова впала в кому. Спустя 10 дней женщина умерла из-за аноксического повреждения головного мозга. Ее супруг обратился к адвокату, в генеральную прокуратуру и написал обращения главе СК России Александру Бастрыкину. По факту смерти женщины возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». Свердловский районный суд решил взыскать с клиники по 5 млн рублей в пользу каждой из двух дочерей погибшей, 4 млн рублей — ее супругу и 2 млн рублей — ее матери.

Ранее две жительницы Москвы пострадали после пластических операций в Китае, соблазнившись рекламными обещаниями клиники превратить обычных девушек в «кукол». 34-летняя Алла вместе с подругой Леной заплатили по $5 тыс. (384 тыс. рублей) за вмешательство, которое прошло с минимумом анализов и под общим наркозом, но обернулось серьезными осложнениями.

«Созидательная сила»: Путин высоко оценил роль фермеров в развитии России
Экс-подполковник предупредил США об опасности эскалации в Иране
Биолог дал советы, как правильно собирать березовый сок
ФСБ предотвратили теракт в Краснодарском университете МВД
Китай потребовал наказания для напавшего на посольство в Токио
Что известно о новых деталях переговоров США и Ирана в Исламабаде
Магнитные бури сегодня, 25 марта: что завтра, недомогание, упадок сил
Мишустин поручил проработать сопряжение ставки ипотеки с числом детей
Россиянка обнаружила окровавленного мужа со строительным пистолетом
Московских аллергиков предупредили о начале «адского» сезона пыления
Массированный налет российских дронов вверг Западную Украину в панику
Путин посмертно наградил погибших при теракте сотрудников ДПС
Гуф отрекся от рехаба после смерти пациента
«Стало шоком»: сын погибшей при взрыве в Севастополе женщины о трагедии
В РФ призвали защитить крафтовые товары от нововведений для маркетплейсов
Умер автор хита Angel of the Morning и дядя Анджелины Джоли
Россиянам рассказали, как легко взбодриться без кофе и энергетиков
ВСУ попытались убить семью дроном при эвакуации из Красноармейска
В США узнали о главном страхе Нетаньяху на Ближнем Востоке
«Исхудала и с палочкой»: соседи в шоке от состояния Пугачевой на Кипре
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
