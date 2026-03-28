Уровень воды вырастет почти на метр в реках российского региона Леус: уровень воды в реках Московского региона вырастет на 70 сантиметров

Активное таяние снега приведет к росту уровня воды в реках Московского региона, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. По его словам, в ближайшие 2–3 дня вода может подняться на 20–70 сантиметров.

Активизируется таяние снега, которого в южных районах еще около четверти метра, что приведет в ближайшие 2-3 дня к росту уровня воды в реках региона на 20–70 см за сутки, — пояснил синоптик.

Леус добавил, что подтопления в поймах рек Северка и Пахра усилятся, а на Нерской и Лусянке вода может подняться почти до уровня береговой кромки с риском выхода за пределы русла.

Эксперт также отметил, что конец марта и первые дни апреля в Москве и Подмосковье пройдут с температурой выше климатической нормы на 6–8 градусов. При этом осадков не ожидается, погода будет преимущественно сухой.

Ранее половодье пришло в города Московской области. В Коломне из-за подъема уровня воды в Москве-реке местные власти закрыли Голутвинский пешеходный мост. Также было ограничено движение по наплавным мостам — Озерскому, Митяевскому и Бобреневскому.