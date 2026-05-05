Температура воздуха в Москве на этой неделе два раза побила рекорд

Температура воздуха в Москве на этой неделе два раза побила рекорд Леус назвал прошедший вторник самым теплым днем в Москве с начала года

Вторник, 5 мая, побил по температуре воздуха рекорд понедельника, 4 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. По его словам, этот день стал самым теплым с начала года в столице.

На базовой метеостанции ВДНХ в 16:00 термометр показал +25,1 градуса. Москвичи насладились летним теплом, но в ближайшее время жара может покинуть российскую столицу.

Недолго понедельник был на первой строчке в списке самых теплых дней с начала года, он уже уступил место дню сегодняшнему — температура воздуха, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, превысила 25-градусную отметку, — уточнил Леус.

Синоптик добавил, что следующей значимой отметки — +30 градусов по Цельсию — в ближайшие дни не ожидается. «Тридцатники» в мае бывают нечасто: в XXI веке было лишь пять маев с температурой выше +30 градусов, а вероятность возвращения 25-градусного тепла после похолодания в конце недели невелика, подчеркнул он.

Ранее зоолог и энтомолог Владимир Ефременко предупредил, что комары и мошки появятся в Центральной России, в том числе Москве и Подмосковье, уже в ближайшие пару недель. Эксперт подчеркнул, что комары имеют свойство быстро окукливаться. По его словам, уже сейчас насекомые активно откладывают яйца на фоне установления теплой погоды.