Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 19:37

«Ни топлива, ни газа»: Дмитриев о нападках «клоунов из ЕС» на Венгрию

Кирилл Дмитриев Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

«Клоуны из ЕС» заняты нападками на других членов союза, а не поиском энергетических решений в условиях отсутствия нефти и газа, отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X. Так он прокомментировал выпад польского премьера Дональда Туска в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и главы МИД страны Петера Сийярто. Политик заявил, что они «давно покинули Европу».

Туск скоро будет занят объяснением своему народу, почему из-за его русофобской политики у них не осталось ни топлива, ни газа. Ни топлива, ни газа, только Туск, — написал Дмитриев.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru заявил, что разногласия между Евросоюзом и Венгрией могут спровоцировать раскол внутри объединения. По его словам, вслед за венграми из ЕС могут выйти Словакия, Чехия и Польша.

До этого стало известно, что лидеры стран Евросоюза готовят меры в отношении Венгрии из-за ее решения заблокировать кредит для Киева. По информации источника, реакция Брюсселя не изменится вне зависимости от исхода венгерских парламентских выборов.

Кирилл Дмитриев
Дональд Туск
Евросоюз
Венгрия
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.