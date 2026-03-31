Состоялся телефонный разговор Путина с лидером страны Персидского залива

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном, сообщили в пресс-службе Кремля. Стороны выразили серьезную озабоченность продолжающейся деградацией военно-политической обстановки на Ближнем Востоке.

Лидеры обсудили ситуацию, сложившуюся в результате эскалации конфликта на Ближнем Востоке. С обеих сторон подчеркнута необходимость немедленного прекращения боевых действий и выхода на политико-дипломатические договоренности при безусловном учете интересов всех государств региона, — говорится в сообщении.

Ранее Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора выразили общую позицию против продолжения войны на Ближнем Востоке. Помимо международной повестки, лидеры затронули вопросы двустороннего партнерства, включая развитие масштабных проектов в энергетической и промышленной сферах.

Президент США Дональд Трамп тем временем вновь заявил, что военное противостояние на Ближнем Востоке не затянется и завершится в ближайшее время. По его словам, американские силы уже добились значительных успехов в подавлении противника.