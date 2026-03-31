СБУ заочно предъявила новые обвинения Николаю Баскову

Служба безопасности Украины заочно предъявила новые обвинения народному артисту России Николаю Баскову, говорится в уведомлении на официальном сайте украинского офиса генерального прокурора. В отношении певца выдвинуты обвинения сразу по трем дополнительным статьям уголовного кодекса.

Предыдущие обвинения в адрес артиста были предъявлены еще в марте 2022 года. Тогда Баскова обвинили в публичных призывах к изменению границ Украины.

С того же времени певец официально объявлен в розыск СБУ. Кроме того, с 2017 года фамилия артиста числится в базе данных скандального украинского сайта «Миротворец».

Ранее в базу «Миротворца» внесли российских лыжников Варвару Ворончихину и Алексея Бугаева, Анастасию Багиян и Ивана Голубкова. Также в список попали спортсмен‑ведущий Сергей Синякин и старший тренер сборной России по лыжным гонкам Ирина Громова.

Прежде Министерство культуры Украины официально внесло российского исполнителя Akmal' (настоящее имя — Акмаль Ходжаниязов) в перечень лиц, якобы создающих угрозу национальной безопасности страны. Теперь автор хитов «Мир нам завидовал» и «Шутка» не сможет выступать в украинском эфире, ему также запрещен въезд в страну.