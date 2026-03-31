Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 16:59

Женщина погибла после атаки «Вампиров» в российском регионе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Один человек погиб, шесть получили ранения в результате удара ВСУ по районному центру Суземка в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, для атаки использовались реактивные снаряды чешского производства «Вампир».

Враг нанес намеренный удар реактивными снарядами «Вампир» чешского производства по районному центру Суземка Суземского района. В результате очередного кровавого преступления киевского режима, к сожалению, один мирный житель погиб, шесть жителей ранены, — написал он.

Губернатор выразил соболезнования семье погибшей. По его словам, пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Всем раненым будет предоставлена необходимая поддержка, включая материальную, пообещал он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ на здание регионального правительства пострадал начальник отдела административно-хозяйственной части Вячеслав Бескоровайный. Мужчина получил осколочные ранения ног, живота и руки, его доставили в областную клиническую больницу. Всего пострадали три человека.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.