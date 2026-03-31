31 марта 2026 в 16:57

Наводнение снизило поток туристов в один из российских регионов

Спрос на турпоездки в Дагестан снизился на 35% из-за наводнения

Подтопленная улица в поселке Новый Хушет под Махачкалой Подтопленная улица в поселке Новый Хушет под Махачкалой Фото: РИА Новости
Спрос на турпоездки в Дагестан снизился на 35% по сравнению с прошлогодним летом из-за наводнения, сообщил Telegram-канал Mash. По словам туроператоров, люди стали меньше покупать путевок в такие места, как Сулакский каньон и аул Гамсутль.

Как отметил канал, стройматериалы перегородили береговую линию. При этом в Дербенте и Избербаше затопило отели и частные базы отдыха. Кроме того, около 70% пляжей закрыто из-за загрязнения Каспийского моря.

Ранее стало известно, что альпинисты восстановили электроснабжение в высокогорных районах Дагестана. Спасатели выехали в горы сразу после того, как сутки дежурили и помогали людям в подтопленной Махачкале.

До этого пресс-служба МЧС России сообщила, что в регионе не менее 811 домов и более 1 тыс. приусадебных участков оказались затоплены. Помимо этого, движение на 55 участках автодорог из-за сильного циклона затруднено.

Кроме того, в Дагестанских Огнях открылся пункт временного размещения для людей, пострадавших от наводнения. В общежитии подготовили 20 мест для временного проживания граждан.

