31 марта 2026 в 16:45

Подросток поджег АЗС по указке из мессенджера и получил ожоги

Волк: в Москве задержали подростка за поджог автозаправочной станции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сотрудники полиции задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в поджоге автозаправочной станции на улице Космонавта Волкова в Москве, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. По ее данным, злоумышленник облил топливораздаточную колонку легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее, после чего покинул место происшествия.

Возгорание удалось оперативно ликвидировать, при этом никто из посторонних граждан не пострадал. Как отметила представитель министерства, установить и задержать нарушителя 2010 года рождения удалось в течение четырех часов после инцидента.

В результате происшествия сам подозреваемый получил незначительные ожоги. По имеющейся информации, противоправное деяние он совершил под влиянием неизвестного лица, которое связалось с ним через мессенджер и угрожало расправой членам его семьи.

Ранее в Белгородской области сотрудники ФСБ поймали 34-летнего гражданина, который шпионил в пользу Украины. Мужчина был завербован украинской военной разведкой через мессенджер и за деньги собирал данные о ситуации в приграничных районах.

Прежде Приморский суд приговорил жителя Владивостока к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за поджог иномарки на стоянке, в результате которого сгорело 20 автомобилей. Ущерб превысил 60 млн рублей.

