Подросток поджег АЗС по указке из мессенджера и получил ожоги

Сотрудники полиции задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в поджоге автозаправочной станции на улице Космонавта Волкова в Москве, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. По ее данным, злоумышленник облил топливораздаточную колонку легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее, после чего покинул место происшествия.

Возгорание удалось оперативно ликвидировать, при этом никто из посторонних граждан не пострадал. Как отметила представитель министерства, установить и задержать нарушителя 2010 года рождения удалось в течение четырех часов после инцидента.

В результате происшествия сам подозреваемый получил незначительные ожоги. По имеющейся информации, противоправное деяние он совершил под влиянием неизвестного лица, которое связалось с ним через мессенджер и угрожало расправой членам его семьи.

