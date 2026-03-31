В Роспотребнадзоре напомнили, как избавиться от грызунов в доме Роспотребнадзор: при появлении грызунов в доме нужно обратиться в УК

При появлении грызунов в многоквартирном доме, например в подвале или на лестничной клетке, следует обратиться в управляющую компанию, пишет ИА «Время Н» со ссылкой на сотрудника Роспотребнадзора Ангелину Тимофееву. Она напомнила, что мыши и крысы — переносчики опасных заболеваний.

Важно поддерживать чистоту дома и на прилегающей территории. Дератизация — это комплекс мер, направленных на борьбу с грызунами, — подчеркнула Тимофеева.

Если же грызуны завелись прямо в квартире, нужно позвонить в организацию с лицензией на проведение дератизационных мероприятий. Аналогично и в ситуациях, когда мыши и крысы появились на дачном участке.

Ранее жители одного из московских домов на улице Расковой пожаловались на нашествие крыс и полчища комаров. По словам местных жителей, проблемы начались, когда в подъезде произошел засор, а за ним и подтопление.