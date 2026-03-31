Одной категории ветеранов ВОВ пообещали до 70 тыс. рублей к 9 Мая

В Подмосковье ветеранам выплатят до 70 тыс. рублей ко Дню Победы

Около 15 тыс. ветеранов ВОВ, проживающих в Подмосковье, получат выплаты в размере 40–70 тыс. рублей ко Дню Победы, заявила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева. Деньги перечислят на те же счета, куда поступают ежемесячные региональные доплаты, поэтому ветеранам не придется обращаться в отделения соцзащиты, передает сайт правительства региона.

Для нас важно, чтобы каждый из них был окружен вниманием и заботой. В этом году ко Дню Победы все ветераны региона получат выплаты — от 40 до 70 тыс. рублей, которые будут перечислены в беззаявительном порядке — автоматически, — сказал она.

В Министерстве соцразвития уточнили, что выплаты в размере 70 тыс. рублей получат участники и инвалиды ВОВ, 40 тыс. рублей — труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, а также вдовы и вдовцы участников войны. Также средства в таком размере положены узникам фашистских концлагерей.

Ранее российское правительство выделило 2,83 млрд рублей на ежемесячные социальные выплаты детям отдельных категорий военнослужащих в 2026 году. Бюджетные ассигнования направят в Минобороны из средств, предусмотренных на нацоборону.

