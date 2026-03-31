31 марта 2026 в 13:12

Власти выделили почти 3 млрд рублей на поддержку детей военных

Кабмин выделил 2,83 млрд рублей на соцвыплаты детям военнослужащих

Российское правительство выделило 2,83 млрд рублей на ежемесячные социальные выплаты детям отдельных категорий военнослужащих в 2026 году, документ опубликован на портале правовых актов. Бюджетные ассигнования направят в Минобороны из средств, предусмотренных на нацоборону. Средства пойдут на реализацию распоряжения президента о ежемесячной поддержке семей защитников Отечества.

Направить в 2026 году Минобороны России бюджетные ассигнования в размере 2,83 млрд рублей на осуществление ежемесячных социальных выплат, установленных указом президента РФ от 26 декабря 2024 г. «О ежемесячной социальной выплате детям отдельных категорий военнослужащих», — сказано в документе.

Ранее президент России Владимир Путин призвал власти всех уровней заняться вопросами поддержки семей участников спецоперации на Украине. В частности, на встрече со вдовами погибших военнослужащих глава государства отметил, что соответствующая деятельность будет осуществляться непрерывно.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
К тушению пожара на «Нижнекамскнефтехиме» привлекли 60 спасателей
Жителей Подмосковья начали переправлять через Оку на теплоходе
Экс-начальницу земельного департамента Алушты посадили на 5,5 лет
«Голливуд загнал под шконку»: Драпеко назвала причину кризиса кино в 1990-е
Раскрыто число пострадавших в результате пожара на заводе в Нижнекамске
У жителя Иркутской области изъяли автомобиль за получение взятки
На Востоке решили — Ормуз без США: шансы для РФ, что будет с долларом
Трамп предложил два решения для нуждающихся в топливе стран
Трамп обиделся на Францию из-за самолета
«Разнесем ВСУ»: в Госдуме резко высказались о помощи стран Балтии Украине
Житель Анапы планировал совершить теракт за деньги
Полицейские задержали пьяного мужчину за ночную прогулку с бензопилой
В СПЧ не оценили идею Дерипаски ввести шестидневную рабочую неделю
В Кузбассе осудили бывшую начальницу отдела МФЦ за найм «мертвых душ»
Школьница на самокате пересекала «зебру» на красный и попала под авто
Что известно о пострадавших при мощном взрыве на заводе в Татарстане
Адвокат назвала риски для гражданских супругов из-за налогового контроля
Момент взрыва в Нижнекамске попал на видео
Стало известно, как раскол в рядах властей Ирана сказывается на войне с США
Киберэксперт рассказал, как сталкеры находят жертв
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

