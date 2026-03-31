Власти выделили почти 3 млрд рублей на поддержку детей военных Кабмин выделил 2,83 млрд рублей на соцвыплаты детям военнослужащих

Российское правительство выделило 2,83 млрд рублей на ежемесячные социальные выплаты детям отдельных категорий военнослужащих в 2026 году, документ опубликован на портале правовых актов. Бюджетные ассигнования направят в Минобороны из средств, предусмотренных на нацоборону. Средства пойдут на реализацию распоряжения президента о ежемесячной поддержке семей защитников Отечества.

Направить в 2026 году Минобороны России бюджетные ассигнования в размере 2,83 млрд рублей на осуществление ежемесячных социальных выплат, установленных указом президента РФ от 26 декабря 2024 г. «О ежемесячной социальной выплате детям отдельных категорий военнослужащих», — сказано в документе.

Ранее президент России Владимир Путин призвал власти всех уровней заняться вопросами поддержки семей участников спецоперации на Украине. В частности, на встрече со вдовами погибших военнослужащих глава государства отметил, что соответствующая деятельность будет осуществляться непрерывно.