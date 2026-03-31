31 марта 2026 в 16:15

Два спасателя пострадали при тушении пожара в Нижнекамске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Два сотрудника пожарно-спасательной части пострадали при тушении возгорания на «Нижнекамскнефтехиме», сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Пожару присвоен наивысший ранг сложности.

По предварительным данным, они получили травмы средней и легкой тяжести, — заявил собеседник агентства.

К месту происшествия направлен пожарный поезд. Приведены в готовность дополнительные силы, включая подразделения из Башкирии и Удмуртии.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске произошел мощный взрыв в районе завода «Нижнекамскнефтехим». По словам очевидцев, хлопок был виден во многих районах города. Жительница одного из близлежащих домов рассказала, что живет на 10-м этаже, и после взрыва дом зашатало.

По предварительным данным, причиной взрыва на заводе стала техническая неисправность одной из установок. По информации источника, в цеху взорвался осушитель. Местные жители сообщают, что в соседних домах выбило стекла. На записи, сделанной камерой домофона, слышен момент взрыва.

Позже выяснилось, что число погибших при взрыве на заводе в Нижнекамске увеличилось до шести. Все они были сотрудниками завода и находились на рабочем месте в цехе, где произошел взрыв. Общее число пострадавших на текущий момент составляет 61 человек.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

