В Совбезе раскрыли, сколько стран действует против России на Украине Замсекретаря СБ Венедиктов: против России на Украине действуют 56 стран

На Украине против России действуют 56 западных стран, заявил на брифинге в МИД РФ заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов. По его словам, в мире нарастают глобальная нестабильность и угрозы международной безопасности, сообщает ТАСС.

Наша встреча проходит на фоне усиливающейся геополитической нестабильности. Обострился весь спектр вызовов и угроз международной безопасности, подорвана международно-правовая система, нарушена стратегическая стабильность. Продолжаются боевые действия на Украине, где против России скоординированно действуют 56 западных стран, — сказал Венедиктов.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин заявил, что Украина превратилась в наркогосударство, которое оказывает криминальное влияние на соседние страны. По его словам, приход к власти националистов после государственного переворота 2014 года привел к росту наркопреступности и наркозависимости населения. Гребенкин добавил, что по данным МВД Молдавии объем вывоза наркотических средств с Украины вырос в восемь раз с начала специальной военной операции.