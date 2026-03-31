31 марта 2026 в 13:58

Политолог ответил, почему США не допустят распада НАТО

Политолог Дудаков назвал страны НАТО главным рынком сбыта для американского ВПК

Фото: NATO
Европейские страны НАТО остаются главным рынком сбыта для военно-промышленного комплекса США, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, сохранение и функционирование Альянса напрямую связано с экономическими интересами Вашингтона, включая поставки вооружения партнерам из Европы.

В НАТО есть раскол между США и странами ЕС — практически все из них отказались поддерживать военную авантюру Дональда Трампа (глава Белого дома. — NEWS.ru) против Ирана. В команде президента Соединенных Штатов проявляются негативные чувства в отношении всего блока. Не думаю, что есть смысл говорить о выходе США из Альянса. Это приведет к коллапсу НАТО и вызовет негативные последствия для Вашингтона, которому нужно продавать свое вооружение европейцам. Если наступит крах, то с рынком сбыта для американского ВПК возникнут проблемы. Поэтому Соединенные Штаты будут пытаться переформатировать НАТО, — пояснил Дудаков.

Он не исключил, что Трамп постарается строить небольшие альянсы с теми странами, с кем удастся договориться. По его словам, глава Белого дома может найти общий язык с лидерами государств Северной Европы.

Ранее источники в окружении американского лидера сообщили, что Трамп хочет лишить страны НАТО, которые тратят менее 5% ВВП на оборону, гарантий военной поддержки Альянса и права голоса в нем. По их данным, глава Белого дома рассматривает проект радикальной перестройки объединения.

США
Европа
НАТО
Дональд Трамп
Дмитрий Бугров
Софья Якимова
Жителей Подмосковья начали переправлять через Оку на теплоходе
Экс-начальницу земельного департамента Алушты посадили на 5,5 лет
«Голливуд загнал под шконку»: Драпеко назвала причину кризиса кино в 1990-е
Раскрыто число пострадавших в результате пожара на заводе в Нижнекамске
У жителя Иркутской области изъяли автомобиль за получение взятки
На Востоке решили — Ормуз без США: шансы для РФ, что будет с долларом
Трамп предложил два решения для нуждающихся в топливе стран
Трамп обиделся на Францию из-за самолета
«Разнесем ВСУ»: в Госдуме резко высказались о помощи стран Балтии Украине
Житель Анапы планировал совершить теракт за деньги
Полицейские задержали пьяного мужчину за ночную прогулку с бензопилой
В СПЧ не оценили идею Дерипаски ввести шестидневную рабочую неделю
В Кузбассе осудили бывшую начальницу отдела МФЦ за найм «мертвых душ»
Школьница на самокате пересекала «зебру» на красный и попала под авто
Что известно о пострадавших при мощном взрыве на заводе в Татарстане
Адвокат назвала риски для гражданских супругов из-за налогового контроля
Момент взрыва в Нижнекамске попал на видео
Стало известно, как раскол в рядах властей Ирана сказывается на войне с США
Киберэксперт рассказал, как сталкеры находят жертв
Тираж последнего романа Симоньян превысил 170 тыс. экземпляров
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

