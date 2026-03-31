Политолог ответил, почему США не допустят распада НАТО

Европейские страны НАТО остаются главным рынком сбыта для военно-промышленного комплекса США, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, сохранение и функционирование Альянса напрямую связано с экономическими интересами Вашингтона, включая поставки вооружения партнерам из Европы.

В НАТО есть раскол между США и странами ЕС — практически все из них отказались поддерживать военную авантюру Дональда Трампа (глава Белого дома. — NEWS.ru) против Ирана. В команде президента Соединенных Штатов проявляются негативные чувства в отношении всего блока. Не думаю, что есть смысл говорить о выходе США из Альянса. Это приведет к коллапсу НАТО и вызовет негативные последствия для Вашингтона, которому нужно продавать свое вооружение европейцам. Если наступит крах, то с рынком сбыта для американского ВПК возникнут проблемы. Поэтому Соединенные Штаты будут пытаться переформатировать НАТО, — пояснил Дудаков.

Он не исключил, что Трамп постарается строить небольшие альянсы с теми странами, с кем удастся договориться. По его словам, глава Белого дома может найти общий язык с лидерами государств Северной Европы.

Ранее источники в окружении американского лидера сообщили, что Трамп хочет лишить страны НАТО, которые тратят менее 5% ВВП на оборону, гарантий военной поддержки Альянса и права голоса в нем. По их данным, глава Белого дома рассматривает проект радикальной перестройки объединения.