Три ракетных залпа обрушились на Израиль Иран осуществил три серии ракетных ударов по Израилю за час

Иран осуществил три серии ракетных ударов по Израилю за час, сообщило агентство ISNA. Эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля, в конфликт вовлечены Вашингтон, Тель-Авив и Тегеран.

В рамках операции Израиля и США против Ирана были нанесены удары по ряду крупных городов страны, включая столицу — Тегеран. Власти США указали, что решение о проведении операции связано с оценкой ракетной и ядерной угрозы, исходящей, по их версии, от Ирана.

В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале масштабных ответных действий, направленных против Израиля. Также сообщается о нанесении ударов по объектам США, расположенным в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Ранее сообщалось, что американский истребитель F-16, получивший повреждения в иранском воздушном пространстве, вынужденно приземлился в Саудовской Аравии. Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило факт инцидента.

До этого политолог Александр Перенджиев заявил, что в случае начала наземной военной операции Соединенных Штатов в Иране выжить удастся лишь немногим американским военнослужащим. По его словам, скорее всего, солдатам отводилась бы роль заградотрядов.