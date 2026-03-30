Три ракетных залпа обрушились на Израиль

Иран осуществил три серии ракетных ударов по Израилю за час, сообщило агентство ISNA. Эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля, в конфликт вовлечены Вашингтон, Тель-Авив и Тегеран.
В рамках операции Израиля и США против Ирана были нанесены удары по ряду крупных городов страны, включая столицу — Тегеран. Власти США указали, что решение о проведении операции связано с оценкой ракетной и ядерной угрозы, исходящей, по их версии, от Ирана.
В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале масштабных ответных действий, направленных против Израиля. Также сообщается о нанесении ударов по объектам США, расположенным в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.
Ранее сообщалось, что американский истребитель F-16, получивший повреждения в иранском воздушном пространстве, вынужденно приземлился в Саудовской Аравии. Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило факт инцидента.
До этого политолог Александр Перенджиев заявил, что в случае начала наземной военной операции Соединенных Штатов в Иране выжить удастся лишь немногим американским военнослужащим. По его словам, скорее всего, солдатам отводилась бы роль заградотрядов.