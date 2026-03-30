30 марта 2026 в 10:23

Путешествующие за рубеж россияне попали под прицел мошенников

Аферисты выпрашивают деньги у россиян, ездивших за рубеж

Аферисты выпрашивают деньги у россиян, ездивших за рубеж, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в своем Telegram-канале. Мошенники звонят или пишут им в мессенджерах, представляясь сотрудниками госорганов.

Мошенники придумали новую схему, нацелились на тех, кто ездит за границу. <...> Через какое‑то время после возвращения вам начинают звонить или писать в мессенджеры с неизвестных номеров, — говорится в сообщении.

Злоумышленники оказывают психологическое давление на потенциальных жертв, ссылаясь на якобы грозящую уголовную ответственность, предстоящие проверки и возможные ограничения операций по банковским счетам. В качестве способа урегулирования ситуации гражданам предлагают перевести средства на так называемый безопасный счет, передать реквизиты банковских карт и счетов, установить стороннее приложение или перейти по указанной ссылке.

Схема представляет модифицированный вариант ранее распространенной практики с телефонными звонками от якобы сотрудников службы безопасности, адаптированный под ситуации, связанные с поездками за рубеж. В ведомстве также напомнили, что представители государственных структур не используют мессенджеры для взаимодействия с гражданами и не запрашивают перевод личных средств на сторонние счета.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники используют поддельные ссылки и коды под предлогом переноса чата в другие мессенджеры. Жертвам предлагают перейти по ссылке или ввести код подтверждения, что позволяет злоумышленникам захватить аккаунт. МВД также отмечает, что значительная часть случаев связана с рассылкой вредоносных файлов под видом фото или видео.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

