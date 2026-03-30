Россиянам посоветовали не встречаться с британскими дипломатами

Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 10:10

ФСБ попросила россиян воздержаться от встреч с британскими дипломатами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Федеральная служба безопасности России попросила россиян воздержаться от встреч с дипломатами Великобритании, если они не были согласованы МИД РФ. Это обусловлено тем, что под прикрытием дипломатов могут скрываться шпионы недружественных государств, рассказали ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Под прикрытием официальных дипломатических должностей могут скрываться сотрудники спецслужб, — подчеркнули в ЦОС.

В спецслужбе отметили, что подобные меры необходимы для предотвращения разведывательно-подрывной деятельности иностранных государств на территории страны. ФСБ акцентирует внимание на том, что даже визиты на территорию английского посольства могут повлечь за собой серьезные юридические последствия для граждан России, включая перспективу уголовного преследования.

Ранее сотрудники ФСБ России выявили признаки разведывательной деятельности второго секретаря посольства Великобритании в России Янсе Джерардуса. Дипломата лишили аккредитации и обязали покинуть страну в течение двух недель.

ФСБ
дипломаты
Великобритания
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Земля погрузится в солнечное облако плазмы на трое суток
Житель Тюмени сбил полицейского на угнанном автомобиле
Раскрыто число пострадавших сотрудников комбината после атаки ВСУ
Стали известны детали нападения на Русский дом в Праге
США массово отказывают футболистам в визах перед ЧМ-2026
Россия выразила протест Лондону из-за инцидента со шпионом в посольстве
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 марта: где сбои в России
Родителей предупредили, к каким последствиям приводит сколиоз у ребенка
Появилось новое видео авиакатастрофы с российскими фигуристами в США
Израильские ракеты вновь обрушились на Ливан
Дроны серьезно повредили один из крупнейших комбинатов в ЛНР
«Это ужасно»: в СФ обеспокоились возможным выходом Ирана из ДНЯО из-за США
Мужчина обезглавил мороженщика серпом и украл его голову
Что известно о массовой зачистке каналов и групп в Telegram
В MAX ответили на жалобы из-за сбоев при отправке голосовых сообщений
Генерал-майора запаса Кувшинова лишили звания
Попросившего прощения у Минобороны генерала приговорили к 7,5 года колонии
Адвокат ответил, можно ли публиковать фото детей в домовых чатах
Генерал Кувшинов пришел на оглашение приговора с сумкой вещей для СИЗО
В Иране спустя четыре дня подтвердили гибель главы ВМС
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.