Россиянам посоветовали не встречаться с британскими дипломатами ФСБ попросила россиян воздержаться от встреч с британскими дипломатами

Федеральная служба безопасности России попросила россиян воздержаться от встреч с дипломатами Великобритании, если они не были согласованы МИД РФ. Это обусловлено тем, что под прикрытием дипломатов могут скрываться шпионы недружественных государств, рассказали ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Под прикрытием официальных дипломатических должностей могут скрываться сотрудники спецслужб, — подчеркнули в ЦОС.

В спецслужбе отметили, что подобные меры необходимы для предотвращения разведывательно-подрывной деятельности иностранных государств на территории страны. ФСБ акцентирует внимание на том, что даже визиты на территорию английского посольства могут повлечь за собой серьезные юридические последствия для граждан России, включая перспективу уголовного преследования.

Ранее сотрудники ФСБ России выявили признаки разведывательной деятельности второго секретаря посольства Великобритании в России Янсе Джерардуса. Дипломата лишили аккредитации и обязали покинуть страну в течение двух недель.