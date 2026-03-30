Солнечная вспышка может сорвать старт лунной миссии NASA «Артемида-2»

Новая мощная вспышка на Солнце способна повлиять на запуск лунного корабля NASA, запланированный на 1 апреля, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Ученые отмечают прямую корреляцию между солнечной активностью и предстоящей миссией.

В российском институте подчеркнули, что американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) ранее обязалось информировать NASA о возможных солнечных радиационных бурях в период миссии «Артемида-2». Это необходимо для оценки рисков для здоровья экипажа и работоспособности техники.

Как и прежде, причем сейчас в еще большей степени, неизбежно возникает корреляция события с назначенным на 1 апреля (01:24 2 апреля мск — NEWS.ru) стартом лунного корабля NASA, — отметили в лаборатории.

Ранее в ИКИ РАН сообщили, что облако плазмы, выброшенное Солнцем после мощной вспышки, может задеть Землю в ночь на среду, 1 апреля. Согласно прогнозу, планета окажется внутри солнечного вещества на срок от двух до трех суток. Ученые назвали ситуацию пограничной.