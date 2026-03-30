30 марта 2026 в 11:20

Солнечная вспышка может сорвать старт лунной миссии NASA «Артемида-2»

Фото: Joel Kowsky/Nasa/Keystone Press Agency/Global Look Press
Новая мощная вспышка на Солнце способна повлиять на запуск лунного корабля NASA, запланированный на 1 апреля, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Ученые отмечают прямую корреляцию между солнечной активностью и предстоящей миссией.

В российском институте подчеркнули, что американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) ранее обязалось информировать NASA о возможных солнечных радиационных бурях в период миссии «Артемида-2». Это необходимо для оценки рисков для здоровья экипажа и работоспособности техники.

Как и прежде, причем сейчас в еще большей степени, неизбежно возникает корреляция события с назначенным на 1 апреля (01:24 2 апреля мск — NEWS.ru) стартом лунного корабля NASA, — отметили в лаборатории.

Ранее в ИКИ РАН сообщили, что облако плазмы, выброшенное Солнцем после мощной вспышки, может задеть Землю в ночь на среду, 1 апреля. Согласно прогнозу, планета окажется внутри солнечного вещества на срок от двух до трех суток. Ученые назвали ситуацию пограничной.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителей поврежденных при атаке ВСУ домов в Таганроге на время расселили
Известный стендап-комик иронично высказался о медицине в ЕС
«Подлые атаки ВСУ продолжаются»: Хинштейн о ранении мирного жителя
В Кремле анонсировали встречу Путина с одним из российских губернаторов
Песков раскрыл позицию России по поставкам энергоресурсов в Европу
Автоэксперт призвал водителей не медлить с уборкой салона от реагентов
«В знак уважения»: Трамп рассказал о «подарке» от Ирана
«Пусть ждут»: в Госдуме раскрыли ответ за атаку ВСУ на Таганрог
Депутат рассказал о господдержке молодых предпринимателей в 2026 году
Трамп сдался? Что за танкер «Анатолий», который прорвался с нефтью на Кубу
Нутрициолог объяснила, чем опасен грейпфрутовый сок
Российские военные освободили еще два населенных пункта
Песков одной фразой ответил на вопрос о всеобщей мобилизации
Сербия приняла важное решение по газовому контракту с Россией
Раскрыто состояние тяжелораненого сотрудника меткомбината в ЛНР
Путин провел телефонный разговор с президентом европейской страны
«Они умоляют»: в Иране рассказали о просьбах США по Ормузскому проливу
Стало известно, сколько россиян эвакуировали из Ирана в Азербайджан
«Новый виток эскалации»: политолог объяснил готовность Ирана выйти из ДНЯО
Петербургская полиция нашла «резиновую квартиру» с мигрантами
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

