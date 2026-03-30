30 марта 2026 в 11:29

Синоптик рассказал, могут ли в Москве отключить отопление

Синоптик Шувалов: температура в Москве позволяет отключить отопление

Температура в Москве позволяет отключить отопление, рассказал «Ридусу» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он отметил, что для этого температура должна на протяжении пяти дней продержаться на отметке не ниже 8 градусов.

Среднесуточная температура в ближайшие десять дней будет на 6–8 градусов выше климатической нормы. В Москве она составляет 3 градуса, а ожидаемая среднесуточная температура в столице России будет 10 градусов, в регионе потеплеет до 9 градусов, — рассказал Шувалов.

По словам синоптика, решение об отключении отопления будут принимать местные власти. Он подчеркнул, что через 10 дней в столице возможны похолодания.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на рубеже марта и апреля ожидаются дожди. По его словам, температура воздуха в дневные часы будет держаться около +9–12 градусов.

погода
синоптики
отопление
отключения
