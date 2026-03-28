Петербуржцам пообещали резкие перепады температуры в начале апреля Синоптик Ильин: в Санкт-Петербурге ожидаются скачки температуры от +12 до –3

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области на рубеже марта и апреля ожидаются дожди, рассказал NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, температура воздуха в дневные часы будет держаться около +9–12 градусов. По ночам столбики термометров могут опускаться до +1–3 градусов, а в выходные — до –3 градусов.

В Петербурге и Ленинградской области в понедельник солнечно, но во вторник и среду местами пройдут дожди. Воздух в дневные часы будет прогреваться до +9–12 градусов. По ночам температура будет держаться в диапазоне +1–3 градуса, в выходные местами, возможно, до –3 градусов, — сказал Ильин.

Синоптик добавил, что похолодание в Северной столице продлится недолго: уже в воскресенье заморозков не ожидается. Температура воздуха не будет опускаться ниже 0 градусов, уточнил он.

Ранее метеоролог Михаил Семенов рассказал, что в конце апреля в Москву и регионы Центральной России может прийти по-летнему жаркая погода. Он спрогнозировал, что в этот период дневная температура в регионах европейской части страны приблизится практически к +21 градусу.