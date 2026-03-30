Появилось фото оказавшегося шпионом британского дипломата

ФСБ России распространила фото второго секретаря посольства Британии Янсе ван Ренсбурга Альбертуса Джерардуса, лишенного аккредитации из-за разведывательной деятельности. Опубликованный ТАСС снимок представлен в виде фото на документы.

Ранее стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности выявили признаки разведдеятельности Джерардуса. Ему предписано покинуть Россию в течение двух недель. По данным ведомства, он предпринимал попытки получить чувствительные сведения в области экономики. Также британский дипломат нарушил российское законодательство при получении разрешения на въезд в страну.

Ранее жителя Ульяновска заподозрили в шпионаже в интересах спецслужб Украины. Предполагается, что 20-летний мужчина собирал данные о предприятии, производящем беспилотные летательные аппараты. Молодого человека уже задержали. Также Верховный суд Крыма приговорил жительницу Московской области к 18 годам колонии общего режима за государственную измену. По данным следствия, женщина работала в интересах Киева.